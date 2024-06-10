Южная Корея насчитала 310 шаров с мусором из КНДР

КНДР в ночь с 9 на 10 июня по местному времени запустила на южнокорейскую территорию порядка 310 воздушных шаров с мусором. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

"На данный момент в воздухе больше нет шаров. На них был загружен мусор - макулатура и пластиковые пакеты. До настоящего момента, согласно анализу, опасных веществ обнаружено не было", - рассказали южнокорейские военные.



Как ранее заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, в ночь с 8 на 9 июня КНДР на 1 400 шарах отправила 7,5 тонны макулатуры через границу в Южную Корею. "Планировалось остановить наши ответные действия 9 июня, но ситуация поменялась", - сказала она и указала на причину в виде возобновления работы южнокорейских громкоговорителей на границе в воскресенье.

Она рекомендовала властям в Сеуле отказаться от "опасных шагов" и прекратить отправку листовок, иначе для них частью обыденности станет "кошмар из необходимости постоянно собирать бумажный мусор". 6 и 7 июня южнокорейские организации перебежчиков запустили в КНДР шары с пропагандистскими листовками.

2 июня заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль сказал, что народная республика временно прекращает отправку шаров, поскольку эта мера носила ответный характер, но обещал, что акции перебежчиков не останутся без ответа. В тот день в администрации президента Республики Корея заявляли, что могут возобновить вещание из громкоговорителей в качестве "невыносимой меры". Шары с мусором запускались из КНДР 28 мая и 1 июня. 10 мая перебежчики провели акцию с запуском шаров.