КНДР вновь отправила шары с мусором в сторону Республики Корея

КНДР опять отправила шары, предположительно, с мусором в направлении Республики Корея. Соответствующее сообщение, ссылаясь на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, передает агентство Yonhap News Agency.

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Кроме того, один из корреспондентов Сеула с аналогичным содержанием.

29 мая КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Незадолго до этого власти Северной Кореи заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.