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Пушков предположил, когда может измениться политика США в отношении Украины

Смена власти в США может поставить под вопрос американскую политику по украинскому вопросу, поскольку конфликт на Украине — это не война бывшего президента Дональда Трампа, он не вложил в нее ни цента. Об этом в кулуарах ПМЭФ заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

Назван фактор, который изменит политику США в отношении Украины
© РИА Новости

По его словам, Трамп считает, что тратить деньги на Украину нет смысла.

"Трамп не втащил Соединенные Штаты ни в одну войну - единственный после Картера, при котором США не начали ни одной войны. Я допускаю, что смена власти в Белом доме поставит под вопрос украинскую политику США, чего не произойдет, если останется Байден", - отметил Пушков.

Он подчеркнул, что Трамп не вложил в конфликт "ни цента: ни финансового, ни политического".

"Трамп вообще очень прохладно относится к Украине, он считает, что это лишняя история, которая отвлекает Соединенные Штаты от решения других проблем", - сказал Пушков.

До этого американский журналист Джексон Хинкл, принимающий участие в ПМЭФ, нынешний президент США Джо Байден находится в гораздо более плохой физической форме, чем экс-глава государства Дональд Трамп, для участия в выборах и второго срока на посту.

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