Додон: действия Санду ведут Молдавию к войне

Действия президента Молдавии Майи Санду ведут страну к войне. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Додон не исключил возможности участия в выборах президента Молдавии

"К сожалению, то, что делает Майя Санду за последние год-полтора - она готовится к войне. Постоянные учения с натовскими солдатами на территории нейтральной Молдовы, американские самолеты, которые приземляются в аэропортах Молдовы, транзит непонятных закрытых грузов из Румынии, из НАТО на Украину. В четыре раза она увеличила бюджет министерства обороны. Покупает какие-то радары, какое-то оружие. Активно созывает в военкоматы резервистов. Вот все эти элементы показывают, что Майя Санду и ее кураторы готовят Молдову к войне", - отметил политик.

"Нас это очень беспокоит, - подчеркнул Додон. - Мы очень надеемся, что до президентских выборов ничего не произойдет. А уже после президентских выборов будет другой президент, который будет гарантией мира. Майя Санду - это путь к войне".



По его словам, Санду доведет Молдавию до ситуации, в которой сейчас находится Украина, потому что она идет по тем же стопам.

"Она ведет страну всеми этими действиями к дестабилизации, к войне. А нам это не нужно", - указал экс-президент страны.



Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:30 мск.