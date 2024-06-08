Стало известно местонахождение освобожденного из плена ХАМАС россиянина

Россиянин Андрей Козлов, освобожденный из плена ХАМАС, сейчас находится в израильской больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Родственники Козлова рассказали, что сейчас он проходит медосмотр. С ним в больнице находится его младший брат. В ближайшее время в Израиль прилетит его отец.

Израильские военнослужащие утром 8 июня освободили четырех человек, находившихся в плену у палестинского движения ХАМАС. Среди них оказался один гражданин России. В заявлении отмечается, что заложники были обнаружены в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Речь идет о 27-летнем россиянине Андрее Козлове и еще троих пленных в возрасте 21, 25 и 40 лет.

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Позже появились кадры возвращения освобожденных заложников из плена ХАМАС.

6 июня Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, ФРГ и ряд других государств в совместном заявлении призвали радикальную группировку ХАМАС согласиться с предложением Джо Байдена по постоянному прекращению огня в Газе.