На вечеринку украинских геев в Киеве приехали сотрудники военкомата

В Киеве на вечеринку ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) приехали сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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По данным издания, работники военкомата проверяли у собравшихся геев документы, а также пытались забрать мужчин на военно-врачебную комиссию. В связи с этим организаторы мероприятия пожаловались на «целенаправленное давление на прайд-движение на Украине».

30 мая стало известно, что в Киеве на 16 июня был запланирован первый с 2021 года марш ЛГБТ. Из соображений безопасности его захотели провести в метро. Также было принято решение об ограничении количества участников до 500 человек.

Позднее Киевская городская государственная администрация запретила проведение марша в метро. Свое решение столичные власти объяснили нежеланием «подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров».