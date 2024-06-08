На видео попал Boeing, вылетевший с горящим двигателем из Торонто

Из аэропорта Торонто вылетел лайнер авиакомпании Air Canada. Сразу после взлета у Boeing 777 загорелся двигатель. Фото и видео инцидента опубликовала New York Post.

На кадрах видео направлявшийся в Париж с 389 пассажирами лайнер отрывается от взлетно-посадочной полосы, затем его двигатель начинает искрить, из него периодически вырываются языки пламени.

Согласно статусу рейса, самолет вылетел около 20:45 и прибыл обратно в аэропорт Пирсон в 21:50.

В авиакомпании отметили, что Boeing развернулся и совершил вынужденную посадку из-за проблемы с компрессором двигателя. В аэропорту Торонто его встретили пожарные службы, из пассажиров никто не пострадал.

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В пресс-службе перевозчика уточнили, что пилоты компании являются высококвалифицированными профессионалами, обученными безопасно справляться с подобными инцидентами.

Самолет пройдет дополнительную оценку специалистами по техническому обслуживанию, прежде чем вернуться в эксплуатацию, констатировал представитель компании.