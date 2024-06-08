Освобожденный из плена ХАМАС россиянин встретился с Нетаньяху

Освобожденный заложник ХАМАС, россиянин Андрей Козлов встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом в субботу, 8 июня, сообщили в пресс-службе МИД еврейского государства, опубликовав соответствующее видео в соцсети X.

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— Спасибо вам. Спасибо вам большое, — сказал мужчина, пожимая руку премьеру.



Политик посетил освобожденных в медицинском центре имени Хаима Шибы, передает газета «Известия».

Также Министерство иностранных дел Израиля поделилось видео с освобожденными. На видеозаписи Козлов и Альмога Меир Джана идут в сопровождении военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Гражданин России Андрей Козлов находился в числе четырех заложников, которых освободили в рамках спецоперации ЦАХАЛ в Газе. Также в Нусейрате были освобождены Ноа Аргамани, Альмог Меир Ян и Шломи Зив.

Международный суд Организации Объединенных Наций постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе. Вердикт был вынесен по факту обращения Южно-Африканской Республики.

В свою очередь организация, помогающая семьям похищенных боевиками ХАМАС, разместила видео похищения девушек с военной базы 7 октября прошлого года. На видеозаписи запечатлены наблюдатели на военной базе в поселке Нахаль Оз. На кадрах трехминутного ролика видно, что боевики жестоко относятся к захваченным девушкам и подвергают их истязаниям.