Карин Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России на части

У Запада были и есть планы по разделению России на части, рассказала на полях ПМЭФ экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом пишет ТАСС.

Экс-дипломат заметила, что политики и общественные деятели задолго до 2022 года обсуждали возможный раскол России, надеялись на ее балканизацию, «дезинтеграцию».

По данным агентства, Кнайсль ответила утвердительно на вопрос журналистов о том, сохранились ли такие планы Запада по состоянию на сегодняшний день.

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Ранее сообщалось, что в СПбГУ прошла презентация русского издания книги Кнайсль «Реквием по Европе».

Экс-глава МИД заметила во время мероприятия, что для нее Европа была ранее «царством свободы, землей творчества, торжеством закона, но этой Европы больше нет».