Требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими на фоне успеха армии России на передовой. Такими их называют обозреватели Responsible Statecraft (RS).

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Как отмечает издание, требования Украины и весь мирный саммит в Швейцарии выглядят нереальными, и не могут приблизить окончание военного конфликта. После того, как военные расчеты сместились в пользу России, во встрече лидеров стран отказался участвовать президент США Джо Байден. Он проигнорировал просьбу Зеленского и предпочел поехать в Калифорнию для сбора средств на предвыборную кампанию.

«Саммит в Швейцарии, несомненно, будет включать в себя серьезные переговоры по важным аспектам украинского плана. Но все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это не приблизит нас ни на дюйм к окончанию войны», — пишет автор.



Конференция по урегулированию украинского конфликта состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран, однако Россию на переговоры не позвали. Швейцария при этом называет целью мероприятия «стимулирование будущего мирного процесса».

Из-за отсутствия на конференции российской стороны от участия в саммите уже отказались Мексика и Никарагуа. Также стало известно, что на мероприятие не приедет президент Аргентины Хавьер Милей. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что число стран, отказавшихся от участия в саммите, будет только расти.