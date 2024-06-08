В США заметили растущую напряженность в отношениях с Францией

Журналисты американской газеты The New York Times (NYT) обратили внимание на растущее напряжение в отношениях между США и Францией. Публикация появилась на сайте издания.

Как говорится в материале, визит американского президента Джо Байдена во Францию и его длительное пребывание в республике является мощным свидетельством дружбы между странами, однако это можно трактовать и по-другому.

«Тосты и дружелюбие не смогут полностью замаскировать напряженность в отношениях между Вашингтоном и Парижем, которая возникла из-за военного конфликта в Газе, разногласий в вопросе поддержки Украины и непредсказуемых попыток Макрона утвердить независимость Франции от Соединенных Штатов», — пишет New York Times.



Кроме того, автор публикации обратил внимание на то, что ни один из последних президентов Франции не был столь настойчив в вопросе «стратегической автономии» Европы.

«Когда камеры выключаются, американские чиновники в частном порядке говорят о своих французских коллегах с некоторым раздражением. При этом французские аналитики выражают разочарование по поводу властного подхода администрации Байдена к трансатлантическому лидерству», — говорится в материале.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не находится в состоянии войны с Россией.