Белый дом стремится к тому, чтобы Россия нанесла военный удар по Польше. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший разведчик армии США Тони Шаффер.

«Администрация Байдена хочет, чтобы они атаковали Польшу», — сказал Шаффер.



По его словам, россияне достаточно умны и не пойдут на такой шаг.

Шаффер уверен, что в Польше и Румынии работают сотни офицеров НАТО, помогающих Киеву. США и часть союзников теперь не считают, что конфликт должен быть ограничен территорией Украины.

Аналитик отметил, что Вашингтон разрешил Зеленскому бить по территории России, а в ответ Москва может рассматривать военные объекты НАТО в восточноевропейских странах как законные цели.