Французская полиция задержала трех молдаван за граффити с гробами

Силовики задержали в Париже трех молдаван за нанесение на стены зданий граффити, изображающих гробы «французских солдат на Украине». Об этом пишет обозреватель Александра Гонсалез в статье для телеканала BFMTV.

Накануне в СМИ появились сообщения, что в седьмом округе Парижа были обнаружены граффити с гробами.

Le Figaro: у Эйфелевой башни появились гробы

По данным обозревателя, при задержании у нарушителей были обнаружены краска, перчатки и трафареты.

«Три человека молдавской национальности были задержаны и помещены под стражу», — отметила автор статьи.



Ранее сообщалось, что полиция Парижа задержала трех человек, которые поставили возле Эйфелевой башни пять пустых гробов с плакатом «Французские солдаты, погибшие на Украине» (Soldats français morts en Ukraine)

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Позднее стало известно, что власти Франции приняли решение депортировать задержанных иностранцев (граждан Германии, Украины и Болгарии) из страны.