Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал слова президента Франции Эммануаля Макрона о создание коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на территорию Украины. Об этом Филиппо написал в соцсети Х.

Политик считает, что Евросоюз и НАТО рвутся к третьей мировой войне.

«Полное безумие», — высказывает эмоции Филиппо.



Он призывает остановить эскалацию конфликта и выбрать мир.

«Мы уже несколько месяцев бьем тревогу», — заявляет политик.



Ранее Макрон рассказал, что в ближайшие дни будет завершено создание коалиции стран для отправки военных инструкторов на Украину.

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Макрона о готовности к прямому участию в конфликте на Украине являются провокационными и нагнетающими. Он также подчеркнул, что французский лидер демонстрирует «абсолютную поддержку» Украины, вплоть до слов о готовности к вовлечению в конфликт.