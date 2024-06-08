На Украине рассказали, чем занимается исчезнувший Залужный

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что экс-главком Валерий Залужный, новости о котором практически исчезли из украинских СМИ, продолжает готовиться к дипломатической работе. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

По данным газеты, Владимир Зеленский в марте 2024 года назначил Залужного послом в Великобританию. Вместе с тем, в дипмиссии в королевстве он так и не появился.

СМИ рассказали о «подозрительном исчезновении» Залужного

«Этот процесс уже на финишной прямой. Понимаю повышенный интерес к этой теме, но напоминаю, что всех послов оценивают одинаково: по результатам», — пояснил дипломат.



Напомним, что публикации о назначении Залужного послом в Лондон вызвали бурную общественную дискуссию. Эксперты пояснили, что кандидатура посла должна быть согласована с принимающей стороной, его невозможно просто направить, по желанию.

Кроме того, глава дипмиссии должен быть знакомым с этикетом, правилами, понимать специфику работы ведомства.

Также аналитики предположили, что отставка Залужного и последующая отправка его в Лондон обусловлены тем, что Зеленский желает избавится от соперника, чья популярность в народе значительно выше, чем у него.