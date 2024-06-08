Окружение президента Украины Владимира Зеленского встревожено ростом влияния главы президентского офиса Андрея Ермака, пишет британская газета The Times. Отмечается, что Ермак сосредотачивает в своих руках все больше власти и украинские чиновники называют его «фактическим главой государства».

Поскольку первый избранный срок [Владимира] Зеленского подошел к концу, высокопоставленные правительственные, военные, правоохранительные и дипломатические источники, <...> выразили тревогу по поводу его растущей зависимости от Андрея Ермака, руководителя его администрации, — говорится в статье.



Ранее политики на Украине и на Западе задались вопросом, кто на самом деле отвечает за важные государственные решения в Киеве. Они предположили, что Украиной руководит не Зеленский, а Ермак.

Зеленский якобы теряет необходимое для сохранения легитимности доверие, поскольку действия Ермака напрямую отражаются на главе государства. Украинский президент не имеет «окружения». При этом Ермак «монополистично» влияет на его действия и вмешивается в работу МИД.

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что законность пребывания украинского лидера на посту имеет значение для России в случае подписания документов. Он подчеркнул, что вопрос легитимности Зеленского должен быть решен политической и правовой системами самой страны.