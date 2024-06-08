В Литве сочли сербских паломников «угрозой нацбезопасности»

Литовские пограничники не пропустили в республику группу сербских паломников, которые ехали на автобусе из Белоруссии, пишет «Sputnik Литва».

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Гид Бояна Банкович, сопровождавшая паломников, уточнила, что в транспортном средстве находилось 40 человек. Среди них, добавила она, были пожилые люди и ребенок.

«Есть пожилые, больные. Паломнические туры - это специальные туры для людей, которые привязаны к Богу», — пояснила Банкович.



По ее словам, группа во время поездки побывала не только в храмах и монастырях, но и в Брестской крепости. Она заметила, что далее группа намеревалась посетить Литву.

Гид отметила, что общение с литовскими пограничниками продолжалось несколько часов, не помогли даже официальные документы от сербских властей.

«Все усложнилось до той степени, что они нам выдали документ, что мы представляем угрозу для безопасности их страны. И нас вернули назад», — рассказала Банкович.



По данным журналистов, в ситуацию вмешались сербские и белорусские дипломаты. Они договорились с властями Польши о том, что автобусу разрешат пересечь без очереди белорусско-польскую границу.