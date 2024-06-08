Читатели газеты Le Figaro обсудили ответ России президенту Франции Эммануэлю Макрону, выступающему с милитаристскими заявлениями, касающимися украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия расценивает заявления Макрона как провокационные и создающие напряженность в Европе.

Французский генерал обратился к Макрону по поводу РФ

Читатели Le Figaro согласились с Песковым и и высказали ряд претензий к Макрону. Они считают, что французский президент «опасен для мира в Европе». Своим высокомерием и некомпетентностью он может воспламенить пороховую бочку.

Читатели оставили такие комментарии:

«Мы не хотим войны. Пусть Макрон идет и сражается сам. Я в ярости».



«Это не Франция хочет вступить в конфликт с Россией, а Макрон!»



Ранее французский политик жёстко раскритиковал Макрона из-за его планов передать Киеву истребители Mirage.