Саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии, рискует потерпеть фиаско, так как Берн сыграл на руку Владимиру Зеленскому в ущерб своей собственной политике. Об этом пишет швейцарская газета Temps.

Издание считает, что «формула мира» Зеленского выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как на поле боя Украина находится в затруднительном положении.

В материале сказано, что страны глобального Юга, которые решили не ехать на эту конференцию, оставили саммит в довольно бесплодной западной обстановке.

8 июня вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что швейцарская конференция по Украине не будет способствовать переговорному процессу, так как на ней соберутся страны, готовые дальше поддерживать милитаризацию и нацификацию Киева.

В этот же день издание Responsible Statecraft писало, что требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими из-за успеха российской армии на передовой.

«Превращается в фарс». В России высказались о швейцарской конференции по Украине

7 июня стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не будет участвовать в саммите по Украине, который в июне состоится в Швейцарии.