Президент США Джо Байден должен немедленно отменить разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по территории России западным вооружением. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для National Interest.

Дэвис считает, что Америка только проиграет, если увеличит список разрешенных целей для оружия и боеприпасов на Украине.

США заявили о готовности обсуждать с Киевом расширение географии ударов по РФ

«Рисковать ядерной эскалацией в высшей степени глупо», — заявляет автор.



В публикации сказано, что лучшим решением станет урегулирование конфликта путем переговоров.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить удары по военным целям на территории России с использованием оружия американского производства.