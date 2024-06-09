Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в кулуарах ПМЭФ, что ни Владимиру Зеленскому, ни украинским олигархам Украина как страна не нужна, им плевать на украинский народ.

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Об этом информирует РИА Новости.

«Ему (Зеленскому — RT.) эта страна вообще не нужна. Этим Коломойским, Ахметовым, оно им не надо», — сказал Балицкий.



Ранее постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов заявил, что Вашингтон нацелен на уничтожение украинского народа.