Лидер партии Саакашвили покинул пост после избиения спецназом

Председатель основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Леван Хабеишвили принял решение покинуть свой пост по состоянию здоровья после избиения спецназом на акции протеста.

"Я принял конкретное решение. Через несколько дней я соберу съезд партии, где предложу две перестановки. Первое, я предложу Национальному движению кандидатуру Тины Бокучавы. Второе, предложу свою кандидатуру на пост председателя политсовета", - заявил Хабеишвили на брифинге.



Как пояснил политик, его решение обусловлено состоянием здоровья и настоятельной рекомендацией врачей отойти от ежедневной напряженной работы. Его сменит на посту главы партии Бокучава, которая возглавляет парламентскую фракцию ЕНД.

Хабеишвили был избит во время акции протеста против принятия закона об иноагентах в ночь на 1 июня. По версии правоохранителей, он ворвался в ряды спецназа и получил отпор. По версии Хабеишвили, он вмешался, чтобы не позволить задержать молодого человека во время митинга. Председатель партии получил множественные повреждения, в том числе сотрясение мозга. Несмотря на это, он продолжил работу и участвовал в заседаниях парламента.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Они считаются главными, так как правящей партии принадлежит власть в стране, где формой правления является парламентская республика. С 2012 года правит партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", пришедшая на смену ЕНД.