Разрешение со стороны ряда западных стран на использование поставленного на Украину оружия для ударов по целям в России говорит о том, что Запад желает обострить конфликт, отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее главы государств и правительств ряда стран ЕС разрешили ВСУ наносить удары по военным объектам на территории России. США также допустили такие действия, но ограничили географию ударов Белгородской и Курской областями.

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«Большие западные демократии хотят не мира, а эскалации напряжения с Россией, к которому обязательно дойдет», — отметил Фицо.



Глава Словакии подчеркнул, что не позволит втягивать республику «ни в какие подобные военные авантюры».

Премьер заметил, что в субботу, 8 июня, проголосовал на выборах в Европейский парламент. Он добавил, что следует избрать депутатов от тех партий, которые будут поддерживать мирные инициативы, а не продолжение противостояния.