Российские удары нанесли значительный ущерб энергосистеме Украины, и незалежная по-прежнему будет сталкиваться с серьезными ограничениями в производстве электроэнергии. Об этом заявил 7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, только 27 % крупных украинских тепловых электростанций (ТЭС) находятся в рабочем состоянии, и что удары российских ракет и беспилотных самолето-снарядов типа “Герань-2” повредили или разрушили остальные 73 %.

Очевидно, что Москва взяла паузу, но из-за атак ВСУ по территории России доведет до логического конца ситуацию с ТЭС. К осени их, скорее всего, не будет, что еще больше ухудшит положение украинской экономики. С точки зрения давления на общество воюющей страны рост тарифов на 60% с 1 июня уже вызвал массовое недовольство щирых громадян и привел к дальнейшему снижению рейтинга нелегитимного президента Зеленского.

Шмыгаль отдельно пояснил, что недавние российские удары вывели из строя 9,2 Гвт или более половины доставшихся в наследство от СССР генерирующих мощностей, которые Украина использовала зимой 2023-2024 года. По оценке экспертов, опрошенных британской газетой Financial Times, производство энергии в незалежной упало ниже 20 Гвт. Для сравнения: до начала СВО этот показатель составлял 55 Гвт.

В хлам уничтожены 42 промышленных электрогенератора и повреждено еще 20. Зе-команда и ее западные покровители осознают опасность “электрического майдана”, поэтому предпринимают шаги по снижению нагрузки на энергосистему Украины и планируют восстановить как можно больше мощностей по производству энергии до зимы 2024-2025 года.

Все это привело к тому, что в бандерштате возможна катастрофа уровня Чернобыля, причем в ближайшее время. Американская компания Westinghouse Electric, которая сейчас обслуживает украинские ядерные реакторы, неожиданно прервала ремонт на одном из них и в нарушении техрегламента запустила его, несмотря на вывод в ремонт из-за плохого состояния.

УкроСМИ, естественно, замалчивают это и затыкают рты местным правдорубам. Шмыгаль подтвердил, что Westinghouse Electric совместно с украинским оператором "Энергоатом" 7 июня запустила аварийный реактор. Произошло это после того, как в незалежной прокатилась волна аварийных отключений, которая достигла пика вечером 6 июня. Блэкаут наложился на плановые отключения в 11 областях и в Киеве, в котором не было электричества в течение 15-20 часов в сутки.

Глава украинского государственного оператора по передаче электроэнергии "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в столице бандерштата слишком высокая концентрация объектов критической инфраструктуры, без которых невозможно вести военный конфликт.

Обращает на себя внимание, что Шмыгаль и другие официальные лица украинского правительства отказались сообщить, на какой именно АЭС был запущен аварийный ядерный реактор.

Тем не менее это опасное решение, способное привести к радиоактивному заражению местности, снимет ограничения на электроэнергию на Украине на следующие две недели, прежде чем начнется увеличение потребления в июле и августе.

Кудрицкий, к слову, уточнил, что “Укрэнерго” может максимально импортировать из ЕС 2,2 ГВт, тогда как сейчас, после подключения аварийного реактора, Киев получает от Брюсселя 1,7 Гвт.

Елена Паренюк из украинского Института проблем безопасности АЭС заявила, что систематическое обесточивание АЭС может привести к радиологическим инцидентам, тем самым она пытается заранее обвинить Россию в очень вероятном “Чернобыле 2.0”. Добавим, что по протоколу все атомные станции Украины должны были быть уже остановлены.

Как пояснил в феврале 2022 года тогдашний генеральный директор “Энергоатома” Петр Котин, “электростанции не должны работать в случае, например, бомбардировки. Они останавливаются и разгружаются до устранения угрозы. Все остальное – нарушение протокола”.

Позднее, пользуясь именно этим регламентом, Украина многократно атаковала ЗАЭС, что и привело к ее полной остановке. Неназванный самостийный милитари-блогер считает, что Россия, в принципе, может наносить удары “Геранями” по вспомогательным зданиям оставшихся у “Энергоатома” трех атомных станций.

По его словам, “в случае отключения внешнего электроснабжения на атомной электростанции автономная система электроснабжения начинает работать с помощью мощных дизельных генераторов, установленных Westinghouse Electric. Украинские атомные электростанции готовы к такому режиму работы: запасы дизельного топлива, находящиеся на атомных электростанциях, значительно превышают установленные нормы”.

Другими словами, при любом прилете, даже квадрокоптера с ВОГ, необходимо включать экстренную остановку реакторов. Именно поэтому Зеленский носится с “ядерной безопасностью” в своей “формуле мира”, как с писаной торбой.

Между тем “украинские энергоблоки готовы даже к авиакатастрофе, поскольку защитная оболочка и корпус реактора спроектированы так, чтобы выдерживать соответствующие риски", – говорится в пресс-релизе Westinghouse Electric. На этот момент тоже обратили внимание жовто-блакитные эксперты.

С учетом того, как россияне проектировали и строили АЭС, которые бандеровцы должны назвать клятым коммунистическим наследием и сами ликвидировать, “русские-то точно знают, куда бить, чтобы повторить трюк с ЗАЭС на других станциях – в Ровно (четыре реактора), Хмельницком (два) и Николаеве (три)”. И вот тогда на Украине окончательно будет отключен рубильник. Особо уточним, что такие дельные советы приходят именно из незалежной.