Премьер ЦАР заявил о возможном вступлении страны в БРИКС

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) размышляет о том, чтобы вступить в БРИКС, и осуществляет контакты в этом направлении. Об этом заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, комментируя итоги переговоров делегации страны на завершившемся Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы думаем над вступлением в БРИКС и проводим контакты в этом смысле, - сказал премьер в интервью телеканалу Afrique Média. - В ЦАР направление экономической политики определяет президент, и за ним остается последнее слово в выработке такого курса. Мы привержены стратегии главы государства, которая состоит в том, что многополярность открывает больше перспектив развития для ЦАР".



Говоря о взаимоотношениях между ЦАР и Россией, Молуа подчеркнул, что они "превосходны, о чем свидетельствуют хотя бы личные контакты между президентами".

"Нас связывают узы братства и дружбы, - указал премьер. - Мы выполняем поручения глав наших государств, и эти связи только укрепляются. Мы особенно заинтересованы в расширении сотрудничества в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство".



"ЦАР выражает признательность России. Благодаря поддержке России обстановка с безопасность в ЦАР значительно улучшилась. Восстановилась возможность свободного передвижения по всей территории страны. Россия помогла нам подготовить специалистов в области безопасности, которые сейчас прекрасно действуют. Они успешно борются с вооруженными формированиями, которые пытаются прервать сообщение по автомобильным дорогам", - отметил Молуа.



Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.