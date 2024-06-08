От воли президента России Владимира Путина зависит мир на Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Об этом пишет Welt.

В феврале в интервью журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году подходили к финалу, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона «выбросила» все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

Бербок назвала Зеленского легитимным главой государства

«От Владимира Путина полностью зависит то, удастся ли наконец установить мир», — отметила Бербок.



Глава МИД заметила, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока она будет в этом нуждаться.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин на конференции по безопасности в Сингапуре заявил, что не стремление НАТО к экспансии, а поведение Москвы стало причиной начала военных действий.

Вице-премьер правительства республики Крым Георгий Мурадов предположил, что у Остина «отшибло память». Чиновник подчеркнул, что причиной столкновения стало именно желание альянса «затянуть Киев в НАТО» и превратить часть исторической России в её врага.