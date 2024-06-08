Зеленский раскрыл Байдену тайные подробности с поля боя

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой США Джо Байденом в Париже заявил о желании сообщить «некоторые подробности с поля боя», которыми не захотел делиться со СМИ. Это следует из расшифровки беседы лидеров двух государств, опубликованной на сайте Белого дома.

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«И, конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. <...> Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас», — сказал Зеленский.



8 июня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что наступление Вооруженных сил России в Харьковской области вынудило украинские войска растягивать боевые резервы, которых у них недостаточно в полной мере. Он отметил, что в данном направлении Вооруженные силы Украины принимают непростые решения.

6 июня глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что по всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои. По его словам, ВСУ используют западное вооружение и регулярно применяют беспилотники против мирного населения.