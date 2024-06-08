Появились кадры масштабного пожара в Харькове

В Харькове вспыхнул сильный пожар, кадры ЧП местные жители распространили в социальных сетях. На фото и видео можно увидеть столб черного дыма, который поднимается над домами. Что именно горит, пока неизвестно. О каких-либо прилетах по городу также не сообщалось. Автор появившегося в Сети ролика сказал, что пожар мог вспыхнуть на СТО.

Накануне в Киевской области после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов загорелся промышленный объект. По словам главы областной военной администрации Руслана Кравченко, в регионе работали силы противовоздушной обороны. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

За день до этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в подконтрольном Украине Херсоне прогремел мощный взрыв после удара по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины. По его словам, удар был нанесен ночью, склад обустроили в недействующем строительном гипермаркете. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В тот же день сообщалось, что на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар после прилета украинского беспилотника. На место прибыли службы экстренного реагирования. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, к ликвидации возгорания были привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Вскоре его потушили.