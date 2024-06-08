В РФ предрекли отказ еще большего количества стран от саммита по Украине

Чем ближе будет дата проведения мирного саммита по Украине в Швейцарии, тем больше стран откажутся от участия в нем, предположил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» отказ от посещения мероприятия еще трех стран.

© РИА Новости / Алексей Филиппов

«Это еще не конец. Я думаю, что чем ближе к этой дате мы будет приближаться, тем больше шансов, что туда почти никто не поедет, а если и поедут, то это будет второстепенные или третьестепенные политические фигуры, ничего не решающие, потому что становится все очевиднее, что эта, в общем-то, задумка американского помощника президента Джейка Салливана ни к чему хорошему не привела. Серьезные политические лидеры сразу отказались участвовать, в большинстве мотивировав тем, что туда не пригласили Россию, а что без России обсуждать, если речь идет о конфликте между Россией и Украиной», — поделился сенатор.



В России заявили о провале саммита по Украине в Швейцарии

Во-вторых, сами американцы понизили уровень своего участия, заявив на конференции вместо президента Джо Байдена вице-президента Камалу Харрис, сказал собеседник «Ленты.ру».

По его мнению, Россия вряд ли бы поехала на саммит, если бы ее пригласили.

«Нам там делать пока нечего. Если бы нас могли пригласить для обсуждения — это одно. Нас могли бы пригласить с одной целью — чтобы ткнуть в Россию пальцем, что это агрессор, чтобы тем самым все присутствующие как бы заклеймили Россию в качестве агрессора. Мы понимаем, для чего это было бы сделано, и вряд ли бы мы поехали. У нас есть свои условия. Они всем известны. Они были изложены сначала в договоре, который был парафирован между Россией и Украиной еще в 2022 году, а потом все это дело было упрятано в мусорную корзину, тем не менее, война разразилась с новой силой», — высказался Джабаров.



Ранее от участия в саммите по Украине в Швейцарии отказались Мексика и Никарагуа. Представители стран пояснили, что отказ от приглашения связан с отсутствием на конференции российской стороны. Также стало известно, что на мероприятие не приедет президент Аргентины Хавьер Милей.

Конференция по урегулированию украинского конфликта без участия России состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.