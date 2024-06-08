Милей не будет встречаться с послами мусульманских стран из-за Палестины

Президент Аргентины Хавьер Милей отказался проводить встречу с послами мусульманских стран из-за представителя Палестины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального секретаря Исламского центра Аргентины Мартина Сааде.

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«В последний момент, когда подошло время прибытия президента ... в центр, нам сообщили, что он не будет на встрече, поскольку ему стало известно о присутствии представителя Палестины», — поделился Сааде.



В результате мероприятие провела глава МИД Диана Мондино.

Сааде подчеркнул, что представители исламских стран разочарованы встречей, так как отказ Милея присутствовать на мероприятии ставит их «в ситуацию худшую, чем было ранее».

До этого Милей заявил, что все же посетит саммит G7 в Италии, но не приедет на швейцарскую конференцию по Украине. Президент Аргентины прибудет в Италию 12 июня, проведет там три дня, после чего вернется в южноамериканскую страну.

Ранее Милей предложил аргентинцам частные тюрьмы.