В ЦЕРН отреагировали на обвинения со стороны Украины

Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) отказалась комментировать обвинения украинской делегации в создании «лазейки» для России. Об этом заявил представитель организации в беседе с РИА Новости.

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«У нас нет комментариев по этому поводу», — заявил он.



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Ранее газета The Times со ссылкой на украинскую делегацию в ЦЕРН заявила, что организация готовит «лазейку», которая позволит России получить доступ к новейшим разработкам Европы.

В марте официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье сообщил, что организация прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, которые имеют связи с Россией. По его словам, решение вступит в силу с 30 ноября 2024 года. Как заявил Марсолье, ЦЕРН больше не получает никакого финансирования от Москвы.