Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке сроком 10 лет

Правительство Японии заключит с Украиной соглашение о поддержке в ряде сфер, включая восстановление инфраструктуры, рассчитанное на 10 лет. Об этом сообщил телеканала NHK.

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В его рамках Токио также намерен оказывать помощь Киеву в сфере безопасности и обороны, включая предоставление нелетальной техники и оборудования. Кроме того, японская сторона будет помогать в лечении раненых украинских военных, а также сотрудничать в разведывательной сфере.

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Помимо этого, Япония будет оказывать поддержку Украине в разминировании, улучшении гуманитарной ситуации, оказании помощи нуждающимся женщинам и детям, а также в восстановлении и развитии сельскохозяйственного сектора.

Документ, как ожидается, будет представлен в ходе встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды с украинским президентом Владимиром Зеленским. Она состоится на полях саммита Группы семи в Италии, который пройдет с 13 по 15 июня.

Правительство Японии в феврале провело в Токио двустороннюю конференцию с украинской стороной, посвященную вопросу восстановления. По ее итогам было подписано около 50 различных документов, в первую очередь имеющих отношение к инфраструктурным проектам. С 2022 года Япония предоставила Украине помощь в размере около $7 млрд.