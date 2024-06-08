Помощник госсекретаря США посетит Армению

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен посетит в Армению с визитом 10-12 июня. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

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О'Брайен планирует обсудить с руководством Армении вопросы двустороннего сотрудничества и мирный договор между Ереваном и Баку.

По данным Госдепартамента, что помощник госсекретаря Соединенных Штатов обсудит с правительством Армении «поддержку США в достижении долгосрочного и достойного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, включая использование Алма-Атинской декларации как основы при делимитации границы».

Руководство Армении в начале апреля проводило в Брюсселе встречу с представителями США и Евросоюза. В ее рамках премьер-министр Армении Никол Пашинян пообщался с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.