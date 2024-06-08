Посольство КНР считает, что США подрывают режим ядерного разоружения

Соединенные Штаты занимаются подрывом режима ядерного разоружения и нераспространения, им следует прекратить такие действия. Об этом заявил в пятницу ТАСС официальный представитель посольства Китая в США, подчеркнув, что Вашингтону также нужно уменьшить роль ядерного оружия в национальной и коллективной западной политике безопасности.

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Таким образом китайская дипмиссия в Вашингтоне прокомментировала состоявшееся ранее в тот же день программное выступление специального помощника президента США, старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Праная Вадди.

Ядерное оружие США опасно устарело и нуждается в финансах

"США необходимо задуматься над своим поведением и взять на себя обязательство действовать правильно. США следует прекратить подрывать международный режим ядерного разоружения и ядерного нераспространения, уменьшить роль ядерных вооружений в своей национальной и коллективной [западной] политике безопасности, а также действовать ответственно ради благополучия мира", - сказал представитель китайского посольства.



По его словам, "США располагают крупнейшим и самым продвинутым ядерным арсеналом в мире".