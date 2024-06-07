Названо имя голливудского режиссера, подготовившего речь Байдена в Нормандии

Режиссер Стивен Спилберг помог президенту США Джо Байдену подготовить речь на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

По данным таблоида, Спилберг находился с Байденом во время последнего прогона речи, которую Белый дом объявил важной речью о демократии. Это происходило в отеле Intercontinental в Париже.

В Белом доме не ответили на запрос Daily Mail о том, что в номере делал Спилберг и получил ли он вознаграждение за свои советы. Команда режиссера также не прокомментировала ситуацию.

«Спилберг также работает с Национальным комитетом Демократической партии США над стратегией для августовского съезда, на котором Байден официально станет кандидатом на пост президента. Он уже встречался с партийными чиновниками, где давал советы о том, как лучше всего рассказать историю действующего американского главы и изложил свое видение его второго срока», — говорится в тексте.



В Daily Mail добавили, что речь Байдена длилась около 11 минут. В ней он отметил вклад американцев в операцию, заявив, что они «перевернули ход войны».