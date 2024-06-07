Генсек НАТО может отказаться от создания пятилетнего фонда помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может отказаться от планов по созданию фонда помощи Украине объемом €100 млрд за счет взносов стран альянса в следующие пять лет, сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, новое предложение, которое может получить поддержку в ходе встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе на следующей неделе, предусматривает общие расходы государств альянса на помощь киевским властям в размере €40 млрд в год.

Издание также указывает, что Турция призвала союзников по НАТО избегать того, чтобы любая координация помощи "создавала впечатление более активной вовлеченности альянса в конфликт".