Премьера Дании избили в Копенгагене

Злоумышленник ударил главу правительства, передаёт её офис. Нападавшего задержали.

«Премьер сегодня подверглась нападению и избиению со стороны мужчины на площади Культорвет в Копенгагене. Метте, естественно, шокирована нападением. Должен сказать, что это потрясает всех, кто с ней знаком», — написал министр окружающей среды Магнус Хойнике в социальной сети X.



Метте Фредериксен 46 лет, она занимает пост премьера королевства с 2019 года.