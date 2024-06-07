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В Копенгагене неизвестный напал на премьера Дании Метте Фредериксен

Злоумышленник ударил главу правительства, передаёт её офис. Нападавшего задержали.

Премьера Дании избили в Копенгагене
© globallookpress.com
«Премьер сегодня подверглась нападению и избиению со стороны мужчины на площади Культорвет в Копенгагене. Метте, естественно, шокирована нападением. Должен сказать, что это потрясает всех, кто с ней знаком», — написал министр окружающей среды Магнус Хойнике в социальной сети X.

Метте Фредериксен 46 лет, она занимает пост премьера королевства с 2019 года.

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