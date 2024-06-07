Опубликована видеозапись того, как во время траурной церемонии в Нормандии президент США Джо Байден по непонятным причинам разворачивается на 180 градусов, президент Франции Эммануэль Макрон после некоторой заминки повторил его действия.

На видео Fox News Байден во время церемонии разворачивается на 180 градусов. Заметившая это Брижит Макрон встает вполоборота, поглядывая в ту же сторону, в которую теперь смотрит Байден. Джилл Байден при этом тоже слегка разворачивается и прикладывает руку к груди. Последним в действие включается Эммануэль Макрон, который сперва слегка поворачивается в сторону Байдена, а затем вместе с первыми леди полностью повторяют разворот американского президента.

Со стороны происходящее выглядит так, будто удивленным поведением Байдена Макрону и первым леди пришлось на ходу подстроиться под странное поведение американского лидера.

Очередная неловкость Байдена оказалась фейком

Напомним, американский лидер известен своим неоднозначным поведением на публике. В США уже не первый год высказываются опасения, что главу государства может поглощать «старческий маразм». По мнению медиков, сочетание нейродегенеративного заболевания у Байдена с другими патологиями формирует негативный прогноз.