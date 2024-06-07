Байден: воевавшие во Вторую мировую солдаты США хотели бы борьбы с РФ

Президент США Джо Байден попытался провести прямую параллель между фашистской Германией и современной Россией во время выступления в Нормандии, в секторе "Омаха-бич", где союзники высадились 80 лет назад.

"Благодаря им (высадившимся в Нормандии военным США - прим. ТАСС) война изменилась. Они стояли против агрессии Гитлера. Разве у кого-то есть сомнения в том, что они хотели бы, чтобы Америка стояла против агрессии [российского президента Владимира] Путина здесь, в Европе, сегодня?" - утверждал американский лидер.



Он вновь не стал отмечать роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии и милитаристской Японии во время своей речи, в которой говорил о самой высадке, а также о ситуации с демократией в современном мире.

На организованной 5 июня ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что нельзя праздновать 80-ю годовщины десантной операции союзников в Нормандии вместе с теми, кто восхваляет нацистов. Российский президент отметил, что страны Запада при этом "стесняются пригласить Россию, которая является правопреемником СССР, понесшего такие огромные потери" во Второй мировой войне.

Байден не считает предложение РФ завершить конфликт лучшим вариантом для Киева

Памятные мероприятия, посвященные высадке союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, означавшей открытие второго фронта в Западной Европе, проводятся с участием глав иностранных государств и ветеранов каждые пять лет. Россия не была приглашена на церемонию в этом году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия пытается доносить до всех правду о Второй мировой войне и продолжит это делать.