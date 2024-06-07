Вашингтон призвали признать, что ход конфликта на Украине изменился «навсегда»

США следует признать, что ход конфликта на Украине изменился, вероятно, «навсегда» в пользу России. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.

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Как отмечает автор статьи, западные спонсоры Киева до сих пор изо всех сил пытаются найти способ остановить наступление РФ.

«Несмотря на неоднократные и публичные предупреждения со стороны русских, мы упорствуем в своей глупости – фактически играем в очень опасные игры с ядерной державой ради другой страны, которая имеет абсолютно нулевое стратегическое значение для Соединенных Штатов», — сказано в публикации.



Автор считает, что есть только два варианта, которые может выбрать Украина и НАТО. Речь идет о катастрофической эскалации конфликта и неприятных для Запада уступках Москве, заявил он.

В конце мая бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт сказал, что победа России в украинском конфликте сыграет разрушительную роль в отношении так называемой «мощи США» и станет для Вашингтона «новым Вьетнамом».