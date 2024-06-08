Генсек ООН внес ЦАХАЛ в черный список

Генеральный секретарь ООН намерен охарактеризовать Израиль и ХАМАС как ведущих войну, нарушающую права детей, и внес еврейское государство в "черный список" организации в предстоящем докладе Совету Безопасности.

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Пресс-секретарь генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что глава канцелярии генерального секретаря Антониу Гутерриша сообщил послу Израиля в ООН Гиладу Эрдану в телефонном разговоре: эта страна будет в его докладе, когда он представит его Совбезу на следующей неделе. Согласно сообщению Associated Press, в список также войдут ХАМАС и "Палестинский исламский джихад".

Израиль был возмущен решением ООН, как сообщается, отправив новостным организациям видео, на котором Эрдан отчитывает главу офиса Гутерриша во время телефонного разговора. Эрдан также опубликовал заявление после этого объявления.

"ХАМАС будет продолжать еще больше использовать школы и больницы, потому что это позорное решение Генерального секретаря только даст ХАМАСу надежду выжить, продлить войну и страдания", - сказал Эрдан. "Позор ему (ООН)!", - добавил постпред Израиля.



Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также отреагировал на эту новость в своем посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), написав, что "ООН сегодня внесла себя в черный список истории".

С другой стороны, посол Палестины в ООН Рияд Мансур заявил, что добавление Израиля в список является "важным шагом в правильном направлении", но в заявлении для AP ясно дал понять, что это решение "не вернет десятки тысяч наших детей", которые были убиты Израилем на протяжении десятилетий". Между тем в заявлении, переданном телеканалу Al-Jazeera, высокопоставленный палестинский чиновник Риад Малки заявил, что этот шаг запоздал.

"Теперь, столкнувшись с катастрофой в секторе Газа, которую мир видит невооруженным глазом, с геноцидом, направленным конкретно против детей и женщин, у генерального секретаря ООН больше нет оправданий, чтобы не включать Израиль в черный список", - сказал Малки.



Израиль столкнулся с резкой международной критикой по поводу количества погибших мирных жителей в семимесячной войне с ХАМАС. Мировое сообщество задает вопросы о том, делает ли эта страна достаточно для предотвращения гибели мирного населения. По данным ООН, ХАМАС и палестинских официальных лиц, в результате авиаудара Израиля по школе в секторе Газа в четверг по меньшей мере 40 человек погибли и еще 74 получили ранения.