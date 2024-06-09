Салливан: США еще не принимали решения о наращивании ядерного арсенала

Соединённые Штаты не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Мы не принимали никаких решений», — сказал Салливан.

Он добавил, что США будут пристально отслеживать ситуацию и прислушиваться к мнениям обеих партий.

Выносить определения страна будет в течение предстоящих месяцев и лет, отметил Салливан.

Ранее старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что увеличение арсенала США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР.

Официальный представитель посольства Китая в США отмечал, что Соединённые Штаты занимаются подрывом режима ядерного разоружения и нераспространения, им следует прекратить такие действия.