Гутерриш призвал ядерные державы «отойти от края пропасти»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ядерные державы должны «отойти от края пропасти» и вернуться к переговорному процессу.

Такое заявление он сделал во время ежегодного заседания Ассоциации по контролю над вооружениями, которая прошла в Вашингтоне. По словам Гутерриша, мировое сообщество должно отказаться от дальнейшей эскалации международных конфликтов и вернуться к мирным переговорам.

«Нам нужно отойти от края ядерной пропасти. Страны, обладающие ядерным оружием должны возобновить диалог. Я также призываю Соединенные Штаты и Российскую Федерацию вернуться за стол переговоров, в полной мере выполнять новый ДСНВ (Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — прим. ред.) и согласовать договор, идущий ему на смену», — заявил он.



Путин высказался об обмене ядерными ударами

Ранее Гутерриш осудил удар Израиля по школе в секторе Газа.