Во Франции сочли слова Зеленского призывом к третьей мировой

Депутат Национального собрания Франции и лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель услышал в словам Владимира Зеленского, выступившего ранее в Нацсобрании, призыв ко вступлению Европы в третью мировую войну. Об этом сообщает ТАСС.

Руссель выразил обеспокоенность по поводу слов Зеленского, который призвал к новому «Дню Д», проведя параллель с высадкой в Нормандии 6 июня 1944 года.

«Он, я думаю, сделал неудачное сравнение, призвав к тому, чтобы Европа вступила в третью мировую войну. После Второй мировой войны мы все сказали: "больше никогда", 60 миллионов погибших, третья мировая — никогда», — сказал депутат.



Также с критикой в адрес выступления Зеленского выступил депутат от левой партии «Непокорившаяся Франция» Арно Ле Галль. По его словам, Нацсобрание не смогло провести дебаты по поводу возможной прямой конфронтации с РФ из-за того, что слово было предоставлено Зеленскому.