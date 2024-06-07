В Молдавии накажут артистов за присутствие на ПМЭФ

Власти Молдавии накажут артистов государственного ансамбля "Жок" за участие в работе молдавского павильона на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом заявил министр культуры республики Сергей Продан телеканалу TV8.

"Это очень серьезная и неприемлемая ситуация. Конечно, будут приняты меры. <…> Очевидно, что нарушен закон и здравый смысл", - сказал министр.



Он отметил, что будет проведено внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств.

Действующее в Молдавии прозападное правительство взяло курс на разрыв отношений с Россией и СНГ. Однако в работе форума принимают участие руководство Гагаузской автономии Молдавии, депутаты от оппозиционных партий, среди которых блок "Победа", Партия социалистов Республики Молдова, "Возрождение" и другие.