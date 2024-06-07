Пока вы не уснули: решение по ключевой ставке и Зеленский против прекращения огня

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ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Это следует из информации, опубликованной на сайте регулятора.

Так, решение совпало с ожиданиями многих аналитиков. Они назвали менее вероятным повышение ключевой ставки до 17% и не ждали более значительного увеличения ее уровня.

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Зеленский выступил против прекращения огня в зоне боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против прекращения огня в зоне боевых действий. В своем выступлении перед Национальным собранием Франции, которое транслировалось на YouTube, он отметил, что «если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст только паузу перед новой войной». Также президент Украины выразил уверенность, что «битва с Россией может быть выиграна».

Можем ли мы выиграть эту битву? Бесспорно, да. Можем! Украина, а значит, Европа. Европа, а значит, Франция. Я уверен в этом так же, как Франция верила в свободу еще тогда, когда D-Day еще не состоялся. Но тот день высадки, как и день европейской победы, был неизбежен, — сказал Зеленский.



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Меркель скрыла данные о «газовом шантаже» России

Власти Германии еще до начала российской специальной военной операции на Украине подозревали, что Россия "манипулирует газовым рынком" и намеренно ограничивает поставки в Европу. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на секретные материалы, касающиеся газопровода "Северный поток - 2".

Издание цитирует фрагмент из служебной записки чиновника министерства экономики ФРГ от августа 2021 года (тогда канцлером была Ангела Меркель).

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Орбан заявил, что отправка ЕС войск на Украину — решенный вопрос

Если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан прокомментировал участившиеся заявления политиков Запада о возможной отправке военнослужащих на Украину.

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Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине

Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иск властей региона к Украине об энергетической блокаде на сумму более 3,15 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда Госсовета республики Ефима Фикса.

4 марта власти подали иск об энергоблокаде к кабмину Украины, Минэнерго Украины и «Укрэнерго». В качестве третьих лиц к процессу планировалось привлечь крымские министерства топлива и энергетики, здравоохранения, МЧС, ГУП РК «Крымэнерго».

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Байден попросил прощения у Зеленского

© EPA/ТАСС

Президент США Джо Байден публично извинился перед Владимиром Зеленском из-за многомесячной задержки в выделении Украине военной помощи. Об этом пишет New York Post.

В конце апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 61 млрд долларов. Принятие документа долгое время блокировалось республиканцами в Конгрессе США.

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Выступление Путина на ПМЭФ. Главное

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Это выступление длилось один час и вошло в тройку самых длинных выступлений Путина на этой площадке. Мы собрали главное из его речи.

Во время своей речи Путин поддержал инициативу возвращения индексации пенсии для работающих пенсионеров, с которой ранее выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По словам президента, это предложение поможет обеспечить в России социальную справедливость. Он также добавил, что индексация возобновится с 2025 года.

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Зампреда движения «Зов народа» зарезали в подъезде в Подмосковье

© Соцсети

Заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева убили в подъезде в подмосковной Лобне. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на председателя движения «Зов Народа» Сергея Зайцева.

По словам общественника, у Еговцева произошел конфликт с поклонником его жены. Неизвестный угрожал мужчине и выслеживал его.

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Владимир Машков получил новую должность

Актер и режиссер Владимир Машков станет новым директором «Современника», его коллега Евгений Герасимов получил должность худрука Московского академического театра сатиры, а режиссер Константин Богомолов - Театра Романа Виктюка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В мэрии подчеркнули, что все трое сохранят свои нынешние должности художественных руководителей. Машков останется худруком «Табакерки» (Московского театра Олега Табакова), Евгений Герасимов - Театра на Малой Ордынке, а Богомолов - Театра на Малой Бронной.

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В Европе выступили против запрета на ввоз в Россию элитных авто

Берлин и Париж выступают против усилий Европейского союза по ограничению ввоза в Россию товаров люксового сегмента. Речь, в частности, идет об автомобилях, пишет газета Politico.

Еврочиновник уточнил изданию, что Германия против усилий ЕС «закрыть лазейку», которая позволяет товарам верхнего ценового сегмента поступать в РФ через Белоруссию. По словам трех собеседников газеты, это поддерживает и Франция.

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