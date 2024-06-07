$88.76096.69+0.12
Войти в почту

Пока вы не уснули: решение по ключевой ставке и Зеленский против прекращения огня

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Это следует из информации, опубликованной на сайте регулятора.

Так, решение совпало с ожиданиями многих аналитиков. Они назвали менее вероятным повышение ключевой ставки до 17% и не ждали более значительного увеличения ее уровня.

Читать новость полностью

Зеленский выступил против прекращения огня в зоне боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против прекращения огня в зоне боевых действий. В своем выступлении перед Национальным собранием Франции, которое транслировалось на YouTube, он отметил, что «если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст только паузу перед новой войной». Также президент Украины выразил уверенность, что «битва с Россией может быть выиграна».

Можем ли мы выиграть эту битву? Бесспорно, да. Можем! Украина, а значит, Европа. Европа, а значит, Франция. Я уверен в этом так же, как Франция верила в свободу еще тогда, когда D-Day еще не состоялся. Но тот день высадки, как и день европейской победы, был неизбежен, — сказал Зеленский.

Читать новость полностью

Меркель скрыла данные о «газовом шантаже» России

Власти Германии еще до начала российской специальной военной операции на Украине подозревали, что Россия "манипулирует газовым рынком" и намеренно ограничивает поставки в Европу. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на секретные материалы, касающиеся газопровода "Северный поток - 2".

Издание цитирует фрагмент из служебной записки чиновника министерства экономики ФРГ от августа 2021 года (тогда канцлером была Ангела Меркель).

Читать новость полностью

Орбан заявил, что отправка ЕС войск на Украину — решенный вопрос

Если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан прокомментировал участившиеся заявления политиков Запада о возможной отправке военнослужащих на Украину.

Читать новость полностью

Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине

Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иск властей региона к Украине об энергетической блокаде на сумму более 3,15 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда Госсовета республики Ефима Фикса.

4 марта власти подали иск об энергоблокаде к кабмину Украины, Минэнерго Украины и «Укрэнерго». В качестве третьих лиц к процессу планировалось привлечь крымские министерства топлива и энергетики, здравоохранения, МЧС, ГУП РК «Крымэнерго».

Читать новость полностью

Байден попросил прощения у Зеленского

© EPA/ТАСС

Президент США Джо Байден публично извинился перед Владимиром Зеленском из-за многомесячной задержки в выделении Украине военной помощи. Об этом пишет New York Post.

В конце апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 61 млрд долларов. Принятие документа долгое время блокировалось республиканцами в Конгрессе США.

Читать новость полностью

Выступление Путина на ПМЭФ. Главное

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Это выступление длилось один час и вошло в тройку самых длинных выступлений Путина на этой площадке. Мы собрали главное из его речи.

Во время своей речи Путин поддержал инициативу возвращения индексации пенсии для работающих пенсионеров, с которой ранее выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По словам президента, это предложение поможет обеспечить в России социальную справедливость. Он также добавил, что индексация возобновится с 2025 года.

Читать новость полностью

Зампреда движения «Зов народа» зарезали в подъезде в Подмосковье

© Соцсети

Заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева убили в подъезде в подмосковной Лобне. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на председателя движения «Зов Народа» Сергея Зайцева.

По словам общественника, у Еговцева произошел конфликт с поклонником его жены. Неизвестный угрожал мужчине и выслеживал его.

Читать новость полностью

Владимир Машков получил новую должность

Актер и режиссер Владимир Машков станет новым директором «Современника», его коллега Евгений Герасимов получил должность худрука Московского академического театра сатиры, а режиссер Константин Богомолов - Театра Романа Виктюка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В мэрии подчеркнули, что все трое сохранят свои нынешние должности художественных руководителей. Машков останется худруком «Табакерки» (Московского театра Олега Табакова), Евгений Герасимов - Театра на Малой Ордынке, а Богомолов - Театра на Малой Бронной.

Читать новость полностью

В Европе выступили против запрета на ввоз в Россию элитных авто

Берлин и Париж выступают против усилий Европейского союза по ограничению ввоза в Россию товаров люксового сегмента. Речь, в частности, идет об автомобилях, пишет газета Politico.

Еврочиновник уточнил изданию, что Германия против усилий ЕС «закрыть лазейку», которая позволяет товарам верхнего ценового сегмента поступать в РФ через Белоруссию. По словам трех собеседников газеты, это поддерживает и Франция.

Читать новость полностью

В мире
Ангела Меркель
Ефим Фикс
Сергей Зайцев
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Евгений Герасимов
Владимир Машков
Александр Беглов
Роман Виктюк
Джозеф Байден
Константин Богомолов
Владимир Путин
Олег Табаков
Банк России
Правительство Украины
Конгресс США
ЕС