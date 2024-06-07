На Украине произошел взрыв в многоэтажном доме

В многоэтажном доме в Киеве произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

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В социальных сетях пишут, что взрыв произошел в результате детонации аккумулятора. Официальных данных пока нет.

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До этого о взрывах в Киеве сообщалось 1 июня. В результате них произошел пожар на объекте критической инфраструктуры столицы. За день до этого в Киеве также прогремели взрывы, а в 16 областях Украины прозвучали сирены воздушной тревоги.