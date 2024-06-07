Киев подписал соглашение об открытии филиала оборонного концерна

Находясь с визитом в Париже Владимир Зеленский подписал соглашение с франко-германским оборонным концерном KNDS о создании филиала на Украине. О будущем открытии филиала организации сообщает телеканал BFM TV.

© Lenta.ru

«Владимир Зеленский подписал соглашение с франко-германской компанией KNDS, производящей гаубицы Caesar. Это соглашение позволит компании создать украинский филиал. Запасные части можно будет производить на территории Украины», — говорится в сообщении.



По данным телеканала, такое решение позволит Киеву не только производить комплектующие, но и получать 155-миллиметровые снаряды, используемые гаубицами Caesar, которые Украине поставляет KNDS.

Украинский лидер прибыл во Францию 6 июня, чтобы принять участие в праздновании 80-летия высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Помимо участия в памятных мероприятиях, он проведет неформальные встречи с западными лидерами.