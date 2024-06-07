МИД Белоруссии вызвал представителя ЕС из-за ситуации на границе с Литвой

МИД Белоруссии вызвал временных поверенных Литвы и Евросоюза, сообщил близкий к белорусскому дипведомству Telegram-канал «Глас МИДа». Поводом послужили очереди на границе, в которых люди находятся до нескольких суток. В Минске расценивают ситуацию как нарушение официальным Вильнюсом фундаментальных прав человека на гуманное обращение.

Отмечается, что литовская сторона искусственно создала очереди на границе, и граждане, находящиеся в ней, имеют законное право провозить продукты питания и лекарственные средства для личного пользования. МИД призывал Вильнюс «отказаться от позорной практики унижения» простых людей.

Ранее компания «Литовские железные дороги» отцепила от грузового состава вагон с нанесенной на нем литерой Z. Отмечается, что он был отцеплен на границе с Белоруссией. Причиной стало использование этой литеры российской армией в зоне проведения специальной военной операции. При этом в компании гарантировали, что вагон будет возвращен белорусской стороне.

Позже стало известно о планах Вильнюса расторгнуть те двусторонние соглашения с Россией и Белоруссией, которые можно заменить многосторонними соглашениями. По словам главы МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса, власти не рассчитывают на сотрудничество с Россией, потому что «его уже давно нет».