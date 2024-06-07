В ЕС испугались замены Борреля на премьера Эстонии из-за России

Европейский союз (ЕС) опасается, что если премьер-министр Эстонии Кая Каллас сменит Жозепа Борреля на посту главы европейской дипломатии, то она сконцентрируется на сдерживании России в ущерб другим регионам. Об этом сообщает газета Politico.

«Я вижу логику предоставления восточноевропейцу высшей должности. Но нам нужен кто-то, кто говорит также об Африке или Южной Америке, а не только о России», — приводит издание слова одного из дипломатов Южной Европы.

Авторы материала также указывают, что антироссийская риторика стран Прибалтики вызывает определенное недоверие со стороны Брюсселя, считая ее недостаточно конструктивной.

Ранее Politico сообщало, что Каллас является одним из наиболее вероятных кандидатов на должность верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Борреля. Среди других кандидатур также рассматриваются премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, бывший министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, вице-премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и экс-премьер Ирландии Мишель Мартин.